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«Англия обосралась, и винить можно только Тухеля. Против Аргентины нужен был Тоуни — он бы попортил крови защитникам». Барри Фрай о ЧМ-2026

Спортивный директор «Питерборо» Барри Фрай раскритиковал тренера сборной Англии Томаса Тухеля за его отношение к Айвену Тоуни.

Источник: Спортс‘’

На ЧМ-2026 форвард «трех львов» и «Аль-Ахли» провел лишь два матча: вышел на замену на 90-й минуте в полуфинале с Аргентиной (1:2) и провел 79 минут на поле в игре за третье место с Францией (6:4).

"Мы обосрались, и винить в этом можно только одного человека. Айвен был единственным нападающим в команде, кто был акклиматизирован к игре в таких условиях в США и Мексике. Он играл в жару в Саудовской Аравии и два сезона подряд был среди лучших бомбардиров там — но все равно его не использовали.

Я был рад, когда его вызвали, потому что считал это умным решением, ведь я не думал, что Кейн сможет отыграть все 90 минут в каждом матче. Но Харри сыграл лучше, чем я ожидал, хотя во втором тайме против Аргентины выглядел измотанным, пытаясь обороняться, а Тоуни оставался на скамейке почти до конца добавленного времени.

Если бы он вышел против Аргентины, он бы попортил крови их защитникам и устроил бы настоящий хаос, потому что для соперника он чертова головная боль. Они бы заработали на нем одну-две желтые карточки, а может быть, и красную — вот он каков.

Мне было его жаль, потому что ему не дали шанса показать, на что он способен, особенно когда Англии нужен был такой игрок, как он, чтобы держать мяч в атаке. Отсиживаться в обороне и позволять Аргентине владеть мячом — исход мог быть только один, и Тухель должен взять вину на себя", — сказал Фрай.