«Англия обосралась, и винить можно только Тухеля. Против Аргентины нужен был Тоуни — он бы попортил крови защитникам». Барри Фрай о ЧМ-2026

Мне было его жаль, потому что ему не дали шанса показать, на что он способен, особенно когда Англии нужен был такой игрок, как он, чтобы держать мяч в атаке. Отсиживаться в обороне и позволять Аргентине владеть мячом — исход мог быть только один, и Тухель должен взять вину на себя", — сказал Фрай.