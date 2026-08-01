«Если Умяров когда‑то захочет вернуться в Самарскую область, с удовольствием примем в нашем клубе». Глава «Крыльев» о хавбеке «Спартака»

Например, Умяров, в том числе воспитанник «Сызрани‑2003». Если он когда‑то захочет вернуться в Самарскую область, с удовольствием примем в нашем клубе. Но когда возрастные игроки не имеют никакого отношения к Самарской области, то не вижу в этом перспектив. Может, я ошибаюсь. Но мнение у меня такое.