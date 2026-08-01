Сборная России по пляжному футболу вышла в финал турнира в Москве

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сборная России обыграла бразильский «Коринтианс» в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.
Основное время встречи группы B завершилось со счетом 3:1 в пользу россиян. В составе победителей дубль оформил Максим Аркан (14-я и 26-я минуты), также отличился Кирилл Романов (33).
Сборная России лидирует в группе В, набрав 8 очков. Далее идут «Коринтианс» (6), «Могхавемат Голсапуш» (1) и ЦОР (0).
Российская сборная сыграет в финале турнира, который пройдет в воскресенье. В тот же день пройдут встречи за 3-е, 5-е и 7-е места.