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Азамат Мусагалиев: «Договорились с Дзюбой: если он пойдет в медиафутбол, то только в ФК “10”

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах с Артемом Дзюбой.

Источник: Спортс‘’

— Общался с агентом Дзюбы, он сказал, что нет возможности куда-то перейти. С клубами, в которые хочет Дзюба, не удается договориться. Он допускает завершение карьеры. Может, он начнет медийную карьеру?

— Мы разговаривали с Артемом, он рассказывал о планах и желаниях. Я предлагал ему больше историю не футбольную, а околофутбольную. Я его чуть поджигаю. Он говорит: «Я приду и посажу Кутуза».

Я отвечаю: «Ты придешь и будешь сидеть под Кутузом. Он меня устраивает больше, чем твои разговоры. Зачем мне это надо? Для околофутбола ты интереснее».

Он сказал: «Давай заморозим этот разговор на той позиции, что, если я пойду в медиафутбол, то только в “Десятку”. Я ответил, что будем ждать его. Думаю, Артем как футболист уже, наверное, не найдет интереса на поле. Когда полетал в стратосфере…

Думаю, в Медиалиге на позиции центрального нападающего он не найдет интереса. Может, он начнет карьеру вратаря, почему нет«, — сказал президент ФК “10”.

Ранее президент 2Drots Некит заявлял, что готов подписать Дзюбу и Заболотного.

«Десятка» Мусагалиева идет дальше в Кубке: с голами лучшего форварда Медиалиги (вернул форму после развода).