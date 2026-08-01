Азамат Мусагалиев: «Договорились с Дзюбой: если он пойдет в медиафутбол, то только в ФК “10”

Он сказал: «Давай заморозим этот разговор на той позиции, что, если я пойду в медиафутбол, то только в “Десятку”. Я ответил, что будем ждать его. Думаю, Артем как футболист уже, наверное, не найдет интереса на поле. Когда полетал в стратосфере…