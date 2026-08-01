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«Бешеные бабки отдали за Гарсию и Угальде. С Ливаем “Спартак” либо развели, либо они сами разводят. Можно было за эти деньги взять 5 русских, которые бы головы всем отрывали». Первак о форвардах

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак отреагировал на информацию о том, что Манфред Угальде и Ливай Гарсия могут уйти из московского клуба в случае подписания Мирлинда Даку.

«Правильное решение расстаться с Гарсией и Угальде. Уверен, что Артем Дзюба сильнее этих парней — 100%. Но, например, товарищ Вячеслав Колосков считает, что Дзюба “Спартаку” не нужен, поэтому его не возьмут. Сейчас вот Даку возьмут.

Бешеные бабки отдали за Гарсию и Угальде. Агент Глушенкова предлагал вернуть его в «Спартак» за 7 миллионов, но они взяли Ливая. Можно было за эти деньги взять пять русских, которые бы головы всем отрывали.

С Гарсией «Спартак» либо развели, либо они сами разводят. Наверное, хотели кого-то удивить. Но тогда спортивный блок только начинал работу, не успели еще опыта набраться", — сказал Первак.

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