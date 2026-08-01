Агент Годтса о «ПСЖ»: «Мика уже согласовал основные условия контракта. Он хотел еще завоевать трофеи с “Аяксом”, но когда появляется такой шанс, все меняется»

Ему, его жене и всей семье очень нравится жить в Амстердаме, а сам Мика хотел еще завоевать трофеи с «Аяксом». Но когда появляется такой шанс, все меняется. Я уверен, что клубы смогут договориться о сумме трансфера", — сказал Нилс Де Йонк.