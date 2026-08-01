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Агент Годтса о «ПСЖ»: «Мика уже согласовал основные условия контракта. Он хотел еще завоевать трофеи с “Аяксом”, но когда появляется такой шанс, все меняется»

Агент вингера «Аякса» Мики Годтса сообщил, что игрок согласовал основные детали соглашения с «ПСЖ».

«Мика получил предложение по зарплате и уже согласовал основные условия личного контракта. “ПСЖ” ясно дал понять, что очень хочет подписать Мику. И Мика хочет перейти в Париж. Это вполне логично, когда у тебя есть возможность перейти из Эредивизи к двукратному победителю Лиги чемпионов.

Ему, его жене и всей семье очень нравится жить в Амстердаме, а сам Мика хотел еще завоевать трофеи с «Аяксом». Но когда появляется такой шанс, все меняется. Я уверен, что клубы смогут договориться о сумме трансфера", — сказал Нилс Де Йонк.