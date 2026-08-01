КОНКАКАФ про Инфантино: «Руководство ФИФА перестало ставить футбол на первое место. Всесторонняя оценка президентства необходима»

Конфедерация приветствовала решение отказаться от проекта и заявила, что события последних дней выявили серьезные проблемы в системе управления ФИФА.
"Предложение такого масштаба не могло появиться случайно. Это симптом руководства, которое перестало ставить футбол на первое место.
Этот односторонний и вопиющий пример плохого управления продолжил череду подобных ошибок. Всесторонняя оценка нынешнего президентства является необходимой.
Эту обеспокоенность разделяет не только КОНКАКАФ. Ее испытывают многие конфедерации, национальные ассоциации и люди, которые служат футболу и любят его.
Если те, кому доверено защищать интересы игры, приходят к выводу, что больше не могут делать это изнутри, футбольное сообщество вправе спросить, как подобное предложение вообще дошло до такой стадии и кто несет за это ответственность.
ФИФА — не частная компания. Это организация, которая управляет футболом в интересах всей игры и ее членов. Те, кто занимает руководящие должности, обязаны служить футболу, а не власти.
Если этот долг не выполняется, ответственность не может быть необязательной", — говорится в заявлении КОНКАКАФ.