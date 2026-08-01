Боярский об Инфантино: «Он не мужчина. Если бы Трамп велел мне уйти из театра и кино, я бы это сделал — это личность мирового масштаба»

— Вы сказали о действиях Трампа. А президент ФИФА Инфантино вас разочаровал?
— Да. Я, конечно, понимаю его поведение. Но это не по-мужски. Он не мужчина, который отстаивает свои взгляды и бьется за честность мирового спорта.
— А понимаете его в чем?
— Знаете, если бы мне сегодня Трамп сказал уйти из театра и кино, я бы сделал это, удовлетворив его просьбу.
— Зачем?
— Это личность мирового масштаба. Если бы Наполеон или Александр Невский сказали мне сделать так, я бы послушал князя. И по поручению Трампа ушел бы из театра, если бы это пошло на пользу нашей стране, — сказал Боярский.