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Боярский об Инфантино: «Он не мужчина. Если бы Трамп велел мне уйти из театра и кино, я бы это сделал — это личность мирового масштаба»

Народный артист России Михаил Боярский высказался о президенте ФИФА Джанни Инфантино.

Источник: Спортс‘’

— Вы сказали о действиях Трампа. А президент ФИФА Инфантино вас разочаровал?

— Да. Я, конечно, понимаю его поведение. Но это не по-мужски. Он не мужчина, который отстаивает свои взгляды и бьется за честность мирового спорта.

— А понимаете его в чем?

— Знаете, если бы мне сегодня Трамп сказал уйти из театра и кино, я бы сделал это, удовлетворив его просьбу.

— Зачем?

— Это личность мирового масштаба. Если бы Наполеон или Александр Невский сказали мне сделать так, я бы послушал князя. И по поручению Трампа ушел бы из театра, если бы это пошло на пользу нашей стране, — сказал Боярский.