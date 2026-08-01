Галактионов о «Локо»: «Каждый день всплывают слухи об уходе наших игроков. Сегодня появились новости по Батракову, это не добавляет положительных эмоций»

— На любого игрока влияют. Каждый день мы получаем информацию. Сегодня, например, появились новости по Алексею Батракову. Это не добавляет положительных эмоций. Игру Карпукаса оценю по‑разному, были моменты, где хорошо играл, были моменты, где ошибался, — сказал Галактионов.