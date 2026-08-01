Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.62
П2
1.96
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Текстильщик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ленинградец
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Рубин
2
П1
X
П2

Глава федерации Марокко поддержал Инфантино после отказа продавать часть прав на ЧМ и назвал решение «мудрым»

Президент Королевской марокканской федерации футбола (FRMF) Фаузи Лекджа положительно оценил решение главы ФИФА Джанни Инфантино отказаться от реализации проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

Источник: Спортс‘’

В опубликованном заявлении FRMF отмечается, что прогресс, достигнутый благодаря программам развития ФИФА в последние годы, особенно на африканском континенте, является важным достижением, которое необходимо сохранить на благо всех национальных федераций.

Марокканская федерация признала значимость предложенной реформы, однако подчеркнула, что сохранение единства мировой футбольной семьи должно иметь приоритет над любыми разногласиями, которые мог вызвать этот проект.

Лекджа назвал решение Инфантино «мудрым», отметив, что оно направлено на укрепление единства и сплоченности национальных ассоциаций ФИФА благодаря совместному подходу к дальнейшему развитию футбола.

Президент FRMF также подтвердил полную поддержку Джанни Инфантино и инициатив, направленных на развитие футбола во всем мире. В завершение заявления подчеркивается, что именно единство мирового футбола должно оставаться главным ориентиром при принятии решений и дальнейшем развитии игры на глобальном уровне.