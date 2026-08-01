Глава федерации Марокко поддержал Инфантино после отказа продавать часть прав на ЧМ и назвал решение «мудрым»

Президент FRMF также подтвердил полную поддержку Джанни Инфантино и инициатив, направленных на развитие футбола во всем мире. В завершение заявления подчеркивается, что именно единство мирового футбола должно оставаться главным ориентиром при принятии решений и дальнейшем развитии игры на глобальном уровне.