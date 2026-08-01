Эль Азизи выступала за клуб «Магреб Атлетик». Ее смерть подтвердил клуб, отметив, что спортсменка пыталась попасть в Испанию в поисках лучшего будущего.
"Она не искала ни славы, ни приключений. Она хотела лишь лучшей жизни и будущего, которое, как ей казалось, ждало ее по ту сторону границы.
Она стремилась открыть новую дверь в свою жизнь, но ее путь закончился, не успев начаться. Она погибла, пытаясь добраться до Сеуты", — говорится в заявлении клуба.
По данным испанских властей, за последние дни жертвами миграционного кризиса на границе Марокко и испанской Сеуты стали не менее 67 человек. Марокканские СМИ сообщают как минимум о 17 погибших, большинство из которых утонули при попытке пересечь море.
Напомним, что 30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Это испанский эксклав (часть страны, которая отделена от ее главной земли и окружена другими государствами — Спортс«“), который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой омывается Средиземным морем. Десятки тысяч человек незаконно проникли в Испанию. Многие добровольно вернулись назад в Марокко.