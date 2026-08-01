Напомним, что 30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Это испанский эксклав (часть страны, которая отделена от ее главной земли и окружена другими государствами — Спортс«“), который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой омывается Средиземным морем. Десятки тысяч человек незаконно проникли в Испанию. Многие добровольно вернулись назад в Марокко.