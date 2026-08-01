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Талалаев о 2:1 с «Динамо»: «Команда пропускает через полторы минуты после 2:0 — это детский сад, пионерлагерь. Прошлогодняя “Балтика” не дала бы поднять голову сопернику»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над «Динамо» (2:1) в 2-м туре РПЛ.

Источник: Спортс‘’

"В эмоциональном плане это очень важная победа. У нас была серия неудачных домашних игр.

Мы сыграли близко к своему максимуму. Временами футбол напоминал тот, который мы тренируем. Вы сами видели, что как только появился нападающий, который находит моменты в штрафной, у нас появилась возможность выигрывать. Поэтому молимся на Хиля, продолжаем совершенствовать Оффора и очень надеемся на Никитина.

Надеюсь, Шнапцев очень быстро научится, как и Бевеев, не терять своего игрока. У нас есть для этого один очень хороший инструмент.

После 2:0 прошлогодняя «Балтика» точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты [после своего гола]. Это детский сад, это пионерлагерь. Нам пока не хватает класса, но ребята работают над этим", — сказал Талалаев.

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