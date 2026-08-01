Талалаев о 2:1 с «Динамо»: «Команда пропускает через полторы минуты после 2:0 — это детский сад, пионерлагерь. Прошлогодняя “Балтика” не дала бы поднять голову сопернику»

После 2:0 прошлогодняя «Балтика» точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты [после своего гола]. Это детский сад, это пионерлагерь. Нам пока не хватает класса, но ребята работают над этим", — сказал Талалаев.