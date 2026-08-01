Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.62
П2
1.96
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Текстильщик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ленинградец
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Рубин
2
П1
X
П2

Чими Авила: «Футбол — это легализованная торговля людьми. Игрок зарабатывает деньги, пока приносит пользу»

Бывший нападающий «Бетиса» Чими Авила высказался о положении футболистов, которые перестают быть востребованными.

Источник: Спортс‘’

"Футбол — это легализованная торговля людьми. Да, игрок зарабатывает деньги. Но только пока забивает голы или приносит пользу. Потом ты превращаешься в старый механизм, который нужно заменить новым.

Я не хотел бы снова сыграть самый важный матч в своей жизни, потому что уже сыграл его. Это был матч за жизнь, за мой район. И благодаря Богу и моей семье я его выиграл", — сказал Авила в подкасте Referentes.

32-летний аргентинец покинул «Бетис» по окончании прошлого сезона после того, как клуб воспользовался пунктом о досрочном расторжении соглашения.

В минувшем сезоне Ла Лиги Авила провел 16 матчей и забил 1 гол. Подробная статистика Чими, также известного по играм за «Осасуну», доступна по ссылке.