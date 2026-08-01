Чими Авила: «Футбол — это легализованная торговля людьми. Игрок зарабатывает деньги, пока приносит пользу»

"Футбол — это легализованная торговля людьми. Да, игрок зарабатывает деньги. Но только пока забивает голы или приносит пользу. Потом ты превращаешься в старый механизм, который нужно заменить новым.
Я не хотел бы снова сыграть самый важный матч в своей жизни, потому что уже сыграл его. Это был матч за жизнь, за мой район. И благодаря Богу и моей семье я его выиграл", — сказал Авила в подкасте Referentes.
32-летний аргентинец покинул «Бетис» по окончании прошлого сезона после того, как клуб воспользовался пунктом о досрочном расторжении соглашения.
В минувшем сезоне Ла Лиги Авила провел 16 матчей и забил 1 гол. Подробная статистика Чими, также известного по играм за «Осасуну», доступна по ссылке.