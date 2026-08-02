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«Рома» за 17 млн евро и бонусы купила Кульеракиса из «Вольфсбурга»

«Рома» объявила о переходе Константиноса Кульеракиса из «Вольфсбурга».

Источник: Спортс‘’

Трансфер 22-летнего защитника оформлен на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Кульеракис подпишет контракт с римлянами до 2031 года, итальянцы заплатят 17 млн евро и бонусы, а «Вольфсбург» также получит 20% от перепродажи игрока.

«Футболист, родившийся в 2003 году, ранее выступал за греческий ПАОК и немецкий “Вольфсбург”. В 18 лет он дебютировал за национальную сборную Греции, в составе которой на данный момент провел 22 матча.

В «Роме» Кульеракис будет выступать под 33-м номером. Добро пожаловать в «Рому», Константинос!" — говорится в заявлении итальянского клуба.

В прошлом сезоне грек провел 29 матчей в Бундеслиге, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Его статистику можно найти по ссылке.

Фото: asroma.com.