«Рома» за 17 млн евро и бонусы купила Кульеракиса из «Вольфсбурга»

Трансфер 22-летнего защитника оформлен на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что Кульеракис подпишет контракт с римлянами до 2031 года, итальянцы заплатят 17 млн евро и бонусы, а «Вольфсбург» также получит 20% от перепродажи игрока.
«Футболист, родившийся в 2003 году, ранее выступал за греческий ПАОК и немецкий “Вольфсбург”. В 18 лет он дебютировал за национальную сборную Греции, в составе которой на данный момент провел 22 матча.
В «Роме» Кульеракис будет выступать под 33-м номером. Добро пожаловать в «Рому», Константинос!" — говорится в заявлении итальянского клуба.
В прошлом сезоне грек провел 29 матчей в Бундеслиге, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Его статистику можно найти по ссылке.
Фото: asroma.com.