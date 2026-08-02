Пол Мерсон: «Если “Арсенал” не подпишет Винисиуса или Барколя, это станет проблемой. Отпустить Троссарда было плохим решением»

Если же не получится ни с Винисиусом, ни с Барколя, это станет большой проблемой. На мой взгляд, отпустить Троссарда было плохим решением. Его продали практически за бесценок. Не могу поверить, что половина клубов Премьер-лиги не пыталась его подписать.