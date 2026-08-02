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Пол Мерсон: «Если “Арсенал” не подпишет Винисиуса или Барколя, это станет проблемой. Отпустить Троссарда было плохим решением»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о трансферных планах лондонского клуба.

Источник: Спортс‘’

По его мнению, после ухода Леандро Троссарда команда обязана приобрести нового левого вингера.

«Винисиус просто хочет получить новый контракт с “Реалом”, он играет с “Арсеналом”.

Но сам факт, что «Арсенал» пытается купить одного из лучших игроков «Реала», показывает, на каком уровне сейчас находится клуб. Думаю, это должно беспокоить всех остальных в Премьер-лиге.

Если они не подпишут Винисиуса, то должны взять Брэдли Барколя. Им обязательно нужен левый вингер, особенно после ухода Троссарда. Команда осталась очень уязвимой на этой позиции.

Если же не получится ни с Винисиусом, ни с Барколя, это станет большой проблемой. На мой взгляд, отпустить Троссарда было плохим решением. Его продали практически за бесценок. Не могу поверить, что половина клубов Премьер-лиги не пыталась его подписать.

Он играл во всех важных матчах «Арсенала» в прошлом сезоне и является великолепным футболистом. Хороших игроков много, а вот по-настоящему хороших футболистов — гораздо меньше. Троссард относится именно ко второй категории", — написал Мерсон в своей колонке для Sky Sports.