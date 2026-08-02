Валеро о Диоманде в «Реале»: «Люди не представляют, что значит играть за этот клуб. Не все готовы к такому давлению и вызову»

"Еще один сюрприз! Но в конечном счете неважно, чего футболист добился раньше, главное — хорошо адаптироваться к клубу.
Люди со стороны не представляют, что значит быть игроком «Реала», что это за собой влечет и какое давление приходится испытывать. Самое важное — уметь с этим жить.
Посмотрим, сможет ли он доказать, что соответствует уровню этого клуба. Надеюсь, он адаптируется, будет чувствовать себя комфортно и покажет то, что мы видели от него в других командах.
Но повторить в «Реале» то, что ты делал в других клубах, непросто. Здесь все иначе, давление тоже другое. Не все футболисты соответствуют этому уровню и готовы к такому вызову", — сказал Валеро.