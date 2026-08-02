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Валеро о Диоманде в «Реале»: «Люди не представляют, что значит играть за этот клуб. Не все готовы к такому давлению и вызову»

Бывший полузащитник «Реала» и «Фиорентины» Борха Валеро высказался о возможном переходе в мадридский клуб вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде.

"Еще один сюрприз! Но в конечном счете неважно, чего футболист добился раньше, главное — хорошо адаптироваться к клубу.

Люди со стороны не представляют, что значит быть игроком «Реала», что это за собой влечет и какое давление приходится испытывать. Самое важное — уметь с этим жить.

Посмотрим, сможет ли он доказать, что соответствует уровню этого клуба. Надеюсь, он адаптируется, будет чувствовать себя комфортно и покажет то, что мы видели от него в других командах.

Но повторить в «Реале» то, что ты делал в других клубах, непросто. Здесь все иначе, давление тоже другое. Не все футболисты соответствуют этому уровню и готовы к такому вызову", — сказал Валеро.