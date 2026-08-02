Сын Фила Коллинза подписал контракт с «Мюнхеном-1860» из 4-го дивизиона Германии

21-летний футболист успешно прошел просмотр и подписал контракт с клубом 4-го дивизиона до конца сезона. Ранее он выступал за «Аустрию» из Зальцбурга, проведя четыре матча во втором дивизионе Австрии.
«Мэтью произвел на нас очень хорошее впечатление. Он быстро влился в команду и приносит пользу как на поле, так и за его пределами», — сказал управляющий директор клуба Томас Пробст.
Фил Коллинз — британский музыкант, бывший вокалист рок-группы Genesis и один из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории, обладатель восьми премий «Грэмми» и премии «Оскар».