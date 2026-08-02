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Артета рассмеялся после вопроса «Когда Винисиус придет?» Тренер «Арсенала» отказался говорить про Альвареса и подтвердил, что Дьокереш остается

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Жироной» (4:1) в товарищеском матче ответил на вопросы журналистов о трансферах лондонского клуба.

Источник: Спортс‘’

В ответ на вопрос «Когда Винисиус придет?» испанский специалист рассмеялся и сказал «спасибо». Затем он рассказал, что «Арсенал» активно проявляет себя на трансферном рынке и старается улучшить команду.

Также тренера спросили о возможном переходе Хулиана Альвареса. Артета ответил: «Я не собираюсь говорить о футболисте, который не является игроком нашего клуба».

Кроме того, Микель подтвердил, что нападающий Виктор Дьокереш останется в «Арсенале».

«Арсенал» готов предложить «Атлетико» Дьокереша с доплатой за Альвареса.