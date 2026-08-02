Артета рассмеялся после вопроса «Когда Винисиус придет?» Тренер «Арсенала» отказался говорить про Альвареса и подтвердил, что Дьокереш остается

В ответ на вопрос «Когда Винисиус придет?» испанский специалист рассмеялся и сказал «спасибо». Затем он рассказал, что «Арсенал» активно проявляет себя на трансферном рынке и старается улучшить команду.
Также тренера спросили о возможном переходе Хулиана Альвареса. Артета ответил: «Я не собираюсь говорить о футболисте, который не является игроком нашего клуба».
Кроме того, Микель подтвердил, что нападающий Виктор Дьокереш останется в «Арсенале».
«Арсенал» готов предложить «Атлетико» Дьокереша с доплатой за Альвареса.