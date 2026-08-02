Мерсон о Родри и Андерсоне в «Манчестер Сити»: «Не понимаю, как они будут играть вместе. 116 млн фунтов — слишком много за дублера»

В больших матчах Лиги чемпионов, особенно на выезде в плей-офф, два опорника могут пригодиться. В прошлом сезоне «Сити» был слишком открытым. Но главная цель — 38 матчей Премьер-лиги, а там недостаточно игр, в которых Родри и Андерсон смогут постоянно выходить вместе.