Мерсон о Родри и Андерсоне в «Манчестер Сити»: «Не понимаю, как они будут играть вместе. 116 млн фунтов — слишком много за дублера»

"Родри — один из двух лучших опорных полузащитников мира наряду с Мойсесом Кайседо. Но я не понимаю, как он и Эллиот Андерсон будут играть вместе.
Родри лучше всех умеет контролировать темп игры, а Андерсон, вероятно, тоже станет одним из лучших в этом компоненте. Но нужны ли «Сити» сразу два таких футболиста?
Сколько команд действительно будут атаковать «Манчестер Сити»? Большинство соперников приезжают на «Этихад», садятся в оборону и играют на контратаках. Нужны ли против таких команд два опорных полузащитника? Конечно, нет.
В больших матчах Лиги чемпионов, особенно на выезде в плей-офф, два опорника могут пригодиться. В прошлом сезоне «Сити» был слишком открытым. Но главная цель — 38 матчей Премьер-лиги, а там недостаточно игр, в которых Родри и Андерсон смогут постоянно выходить вместе.
Возможно, Андерсона купили, чтобы он год учился у лучшего в мире. Но 116 миллионов фунтов — слишком большая сумма за дублера. Родри тоже захочет играть и не согласится быть чьей-то заменой.
При этом, если «Сити» продаст Родри, клуб потеряет одного из лучших футболистов мира. Я все равно не думаю, что «Манчестер Сити» выиграет Премьер-лигу в этом сезоне. Ближайшим соперником «Арсенала» считаю «Ливерпуль», — сказал Мерсон.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать Родри.