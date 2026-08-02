Ширер об уходе Хау из «Ньюкасла»: «Может, он почувствовал — сколько можно продавать лучших игроков? У Эдди не будет недостатка в предложениях в АПЛ и за границей»

Он посмотрит на ситуацию с этими игроками и на то, что произошло с Эдди, и может подумать: «С точки зрения моей карьеры, наверное, следующим буду я». Это точно не лучший сигнал, и теперь клубу придется пройти через сложный период неопределенности. Премьер-лига — это невероятно сложный чемпионат. Для любого специалиста будет огромным вызовом прийти и возглавить команду после того, что сделал Эдди. У него точно не будет недостатка в предложениях. Мы прекрасно знаем, какую фантастическую работу он проделал и чего добился в «Ньюкасле». Уверен, что ему будут звонить клубы со всего мира. Но прежде всего ему, вероятно, нужно немного отдохнуть.