Ширер об уходе Хау из «Ньюкасла»: «Может, он почувствовал — сколько можно продавать лучших игроков? У Эдди не будет недостатка в предложениях в АПЛ и за границей»

Хау возглавлял «сорок» с 2021 года. В 2025-м он привел клуб к победе в Кубке английской лиги — это первый трофей команды за 70 лет.
«Я очень, очень удивлен новостью об уходе Эдди Хау из “Ньюкасла”. Думаю, что момент выбран странно — до начала нового сезона остается всего три недели. Я не знаю, что именно произошло: дело ли в концовке прошлого сезона, в событиях этим летом или в том, что он почувствовал — сколько можно продолжать продавать своих лучших игроков? Насколько я понимаю, решение уйти принял сам Эдди.
Мне не кажется, что сейчас это выглядит хорошо для «Ньюкасла». Возникает вопрос: что вообще происходит? Мы продаем всех своих лучших футболистов. Болельщики видят, как уходит Исак, как уходит Тонали, как уходит Гордон. Думаю, что, вероятно, лишь вопрос времени, когда уйдет Бруно [Гимараэс].
Он посмотрит на ситуацию с этими игроками и на то, что произошло с Эдди, и может подумать: «С точки зрения моей карьеры, наверное, следующим буду я». Это точно не лучший сигнал, и теперь клубу придется пройти через сложный период неопределенности. Премьер-лига — это невероятно сложный чемпионат. Для любого специалиста будет огромным вызовом прийти и возглавить команду после того, что сделал Эдди. У него точно не будет недостатка в предложениях. Мы прекрасно знаем, какую фантастическую работу он проделал и чего добился в «Ньюкасле». Уверен, что ему будут звонить клубы со всего мира. Но прежде всего ему, вероятно, нужно немного отдохнуть.
Насколько я знаю, летом у него было всего две-три недели отдыха, поэтому момент ухода кажется еще более странным. Если бы это должно было произойти, логичнее было бы сделать это в конце прошлого сезона, чтобы «Ньюкасл» получил время подготовиться.
У Эдди будут предложения. Они будут как из Премьер-лиги, так и из-за рубежа. Теперь остается только ждать и посмотреть, что будет дальше", — заявил Ширер в интервью Betfair.