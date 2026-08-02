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Шварц об 1:2 с «Балтикой»: «Результат — дерьмо, но в игре “Динамо” было много хороших моментов. После отличной предсезонки мы ожидали больше очков, но так бывает в футболе»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении от «Балтики» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— Хотел бы поздравить «Балтику» с победой. До первого пропущенного гола мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, контролировали игру. Нам нужно лучше обороняться на стандартах.

После гола хозяева перехватили инициативу. Мы отлично отреагировали на второй мяч, смогли отыграть один гол и создать еще несколько возможностей. Мы очень разочарованы результатом, и хорошо, что следующая игра у нас уже в среду.

— Команда набрала одно очко и забила один гол в двух матчах. Как собираетесь придавать уверенность футболистам в своих силах перед непростыми играми на следующей неделе?

— Нам надо продолжать работать над нашими принципами игры. Сегодня результат плохой (тренер на пресс-конференции сказал «дерьмо», today result is shit — корреспондент Спортса«“), но в нашей игре все же было много хороших моментов.

Мы провели отличную предсезонку и ожидали, что наберем в стартовых турах больше очков, но так бывает в футболе. Теперь нам придется исправлять эту ситуацию, и я на сто процентов верю в нашу команду и наших игроков.

— Часто говорят о несовместимости на поле Константина Тюкавина и Ивана Сергеева. Насколько вы считаете целесообразным их появление вдвоем?

— Сегодня я бы не стал заострять внимание на схеме. Сегодня Ваня вышел на место вингера — второго нападающего, играющего между линиями. И после его выхода у нас было много хороших моментов.

— От «Динамо» большие ожидания, учитывая то, как команда играла в ваш первый приход. Чего пока больше не хватает команде — времени или новичков?

— Я понимаю, что все сравнивают тот период с сегодняшним днем, но мне кажется, что это не совсем правильно. Мы провели всего две официальные встречи, и, конечно, нам надо улучшать разные компоненты.

Да, во втором тайме матча с «Крыльями» мы не показали свою игру, но сегодня мы увидели много хороших моментов в плане того, как мы хотим играть. У нас самих были большие ожидания от старта чемпионата после такой предсезонки, и мы разочарованы результатами, но мы должны продолжать строить свою игру и усердно трудиться каждый день, — сказал Шварц.

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