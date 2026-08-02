Шварц об 1:2 с «Балтикой»: «Результат — дерьмо, но в игре “Динамо” было много хороших моментов. После отличной предсезонки мы ожидали больше очков, но так бывает в футболе»

Да, во втором тайме матча с «Крыльями» мы не показали свою игру, но сегодня мы увидели много хороших моментов в плане того, как мы хотим играть. У нас самих были большие ожидания от старта чемпионата после такой предсезонки, и мы разочарованы результатами, но мы должны продолжать строить свою игру и усердно трудиться каждый день, — сказал Шварц.