Андрей Талалаев: «Не будет стыдно за “Балтику” в этом сезоне. Какое‑то время нас поболтает, но обязательно стабилизируем и игру, и результат»

За два тура Альфа‑Банк РПЛ «Балтика» набрала 3 очка.
«Еще будут усиления. Работа ведется. Стыдно в этом сезоне за “Балтику” точно не будет.
Какое‑то время нас поболтает, но мы обязательно стабилизируем и игру, и результат", — сказал Талалаева.
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