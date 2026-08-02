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Лапочкин считает, что гол Глушкова «Локо» не стоило засчитывать: «Атака “Махачкалы” началась с того, что Руденко сбили. Часто обманываемся пресловутым “недостаточным контактом”

Сергей Лапочкин считает, что победный гол хавбека махачкалинского «Динамо» Никиты Глушкова в матче с «Локомотивом» (2:1) в 2-м туре Альфа‑Банк РПЛ не стоило засчитывать.

Источник: Спортс‘’

"ВАР‑бригада решила, что это не фол. Хотя, если посмотрим повтор, который несколько раз показали в трансляции, видно, что Алибеков сначала попал по левой ноге, не сыграв в мяч, а затем проехался и по правой. Это фол.

Да, без всяких карточек, но атака началась с того, что Руденко сбили с ног. Сначала ударили по левой, потом по правой, и только после этого он взял мяч под контроль, после чего началась быстрая вертикальная атака.

Мне кажется, это серьезная ошибка. Думаю, этот пресловутый «недостаточный контакт», которым мы почему‑то часто сами себя обманываем… Но здесь, когда игроку сзади бьют по обеим ногам, это фол", — сказал бывший арбитр ФИФА.

Игру обслуживал судья Сергей Карасев.