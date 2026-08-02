Мюллер забил впервые с апреля — с пенальти «Лос-Анджелесу». У 36-летнего хавбека «Ванкувера» 5+2 в 14 матчах сезона МЛС

36-летний немец прервал 5-матчевую безголевую серию в МЛС. Последний раз Мюллер забивал 18 апреля — в игре с «Канзас Сити» (3:0).
Всего в 14 матчах сезона на его счету 5 голов (3 — с пенальти) и 2 ассиста в лиге.
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