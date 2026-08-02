Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.62
П2
1.96
Футбол. Первая лига
15:00
Арсенал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.20
П2
2.58
Футбол. Премьер-лига
16:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.32
П2
1.36
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.30
П2
2.95
Футбол. Первая лига
17:00
Нижний Новгород
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.84
П2
5.39
Футбол. Премьер-лига
18:15
Краснодар
:
Факел
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
10.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Текстильщик
0
П1
X
П2

Мюллер забил впервые с апреля — с пенальти «Лос-Анджелесу». У 36-летнего хавбека «Ванкувера» 5+2 в 14 матчах сезона МЛС

Хавбек «Ванкувера» Томас Мюллер реализовал 11-метровый в игре с «Лос-Анджелесом» (1:1).

36-летний немец прервал 5-матчевую безголевую серию в МЛС. Последний раз Мюллер забивал 18 апреля — в игре с «Канзас Сити» (3:0).

Всего в 14 матчах сезона на его счету 5 голов (3 — с пенальти) и 2 ассиста в лиге.

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше