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Тренер «Интер Майами» после 2:2 с «Коламбусом»: «Хочу публично поблагодарить Месси и Де Поля за то, что они с нами — это правда очень важно»

Тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос благодарен форварду Лионелю Месси и хавбеку Родриго Де Полю за участие в матче МЛС с «Коламбусом» (2:2).

Месси вышел на замену на 53-й минуте, Де Поль провел всю игру. Оба игрока сборной Аргентины вышли на поле впервые после финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1), который прошел 19 июля.

"Хочу поблагодарить команду за приложенные усилия. Хочу публично поблагодарить Лео и Родри за то, что они здесь — это правда очень важно для нас.

Также хочу отметить непрерывные усилия всех [игроков «Интер Майами»] на протяжении всего матча в лиге, где идет ожесточенная борьба и требуется упорный труд", — сказал Ойос.

После 18 матчей «Интер Майами» занимает 2-е место на Востоке, отставая от «Нэшвилла» на 2 очка.