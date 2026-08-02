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Овечкин назвал Марио Лемье своим любимым хоккеистом. Тюкавин выбрал своего отца Александра Тюкавина, игравшего в хоккей с мячом

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал экс-капитана «Питтсбурга» Марио Лемье своим любимым хоккеистом.

Он ответил на вопрос блица, в котором участвовал вместе с футболистом «Динамо» Константином Тюкавиным в выпуске шоу FONTour с ведущими Никитой Филатовым и Андреем Аршавиным.

Филатов: Любимый хоккеист?

Аршавин: За все время вообще.

Овечкин: Марио Лемье.

Тюкавин: Александр Тюкавин. Батя.

Аршавин: Он все на бенди сворачивает.

Филатов: Хоккеист — подходит.

Овечкин: Кстати, мы один раз катались на «Динамо». С этими клюшками [бендийными] короткими. А ты высокий, бьешь (показывает замах) — и мимо мяча. Это очень тяжело.

Александр Тюкавин — восьмикратный чемпион мира по хоккею с мячом.

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