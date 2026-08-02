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Божович о Дзюбе: «Артем и в 38 лет потянет уровень РПЛ. Посмотрите на Роналду, Месси — сколько возрастных на ЧМ было»

Миодраг Божович считает, что 37-летний Артем Дзюба способен и дальше выступать в Альфа-Банк РПЛ.

Источник: Спортс‘’

Последние два года форвард играл за «Акрон», а теперь находится в статусе свободного агента.

— Еще один ваш бывший нападающий — Дзюба — сейчас без команды. Может, пора заканчивать?

— Только если сам Артем этого хочет. Но если у него есть силы — не надо. Посмотрите на Роналду, Месси — сколько возрастных футболистов на последнем чемпионате мира было.

Внимательно следя за собой, можно значительно продлить карьеру. Спортивное долголетие возросло. Думаю, Дзюба и в 38 лет потянет уровень РПЛ, — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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