Божович о Дзюбе: «Артем и в 38 лет потянет уровень РПЛ. Посмотрите на Роналду, Месси — сколько возрастных на ЧМ было»

Последние два года форвард играл за «Акрон», а теперь находится в статусе свободного агента.
— Еще один ваш бывший нападающий — Дзюба — сейчас без команды. Может, пора заканчивать?
— Только если сам Артем этого хочет. Но если у него есть силы — не надо. Посмотрите на Роналду, Месси — сколько возрастных футболистов на последнем чемпионате мира было.
Внимательно следя за собой, можно значительно продлить карьеру. Спортивное долголетие возросло. Думаю, Дзюба и в 38 лет потянет уровень РПЛ, — сказал экс-тренер клубов РПЛ.
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