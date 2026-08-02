Свадьба Роналду и Джорджины пройдет в следующие выходные на Мадейре. Пара поженится в соборе Фуншала и отправится на вечеринку в 5-звездочный отель Savoy Palace (Daily Mail)

Девушка объявила о помолвке с форвардом «Аль-Насра» прошлым летом, выложив фотографию кольца.
По последним данным, 41-летний Криштиану и 32-летняя Джорджина свяжут себя узами брака в соборе Фуншала, а затем отправятся на вечеринку в пятизвездочный отель Savoy Palace.
Ранее сообщалось, что пара собиралась пожениться в поместье Кинта да Регалейра в Синтре в эти выходные. Однако слухи были поставлены под сомнение, поскольку в эти выходные оно было открыто для публики.
Теперь The Sun сообщает, что Роналду женится в соборе, где свадьбы традиционно начинаются в 15:00 по местному времени, а затем торжество переместится в отель Savoy Palace, в котором работают четыре ресторана.
Источник заявил: «Гостям отеля сообщили, что в пятницу и субботу будут закрыты два этажа, а также несколько баров».
Фуншал — столица Мадейры и родной город Роналду. Там установлена бронзовая статуя футболиста и есть отель, названный в его честь.