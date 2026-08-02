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Свадьба Роналду и Джорджины пройдет в следующие выходные на Мадейре. Пара поженится в соборе Фуншала и отправится на вечеринку в 5-звездочный отель Savoy Palace (Daily Mail)

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженятся в следующие выходные на Мадейре, пишет Daily Mail.

Источник: Спортс‘’

Девушка объявила о помолвке с форвардом «Аль-Насра» прошлым летом, выложив фотографию кольца.

По последним данным, 41-летний Криштиану и 32-летняя Джорджина свяжут себя узами брака в соборе Фуншала, а затем отправятся на вечеринку в пятизвездочный отель Savoy Palace.

Ранее сообщалось, что пара собиралась пожениться в поместье Кинта да Регалейра в Синтре в эти выходные. Однако слухи были поставлены под сомнение, поскольку в эти выходные оно было открыто для публики.

Теперь The Sun сообщает, что Роналду женится в соборе, где свадьбы традиционно начинаются в 15:00 по местному времени, а затем торжество переместится в отель Savoy Palace, в котором работают четыре ресторана.

Источник заявил: «Гостям отеля сообщили, что в пятницу и субботу будут закрыты два этажа, а также несколько баров».

Фуншал — столица Мадейры и родной город Роналду. Там установлена ​​бронзовая статуя футболиста и есть отель, названный в его честь.