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Футболисты академии «Локомотива» стали победителями «Локобола»

В финале железнодорожники обыграли команду «Калининград».

Источник: ФК "Локомотив"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футболисты академии московского «Локомотива» стали победителями всероссийского футбольного турнира «Локобол». Соревнования прошли в Москве на «РЖД-Арене».

В финале «Локомотив» со счетом 6:0 обыграл клуб «Калининград». Третье место заняла команда «Динамо Дагестан».

В межрегиональных отборах «Локобола» приняли участие 156 команд из 81 субъекта РФ. Турнир детских футбольных команд «Локобол» проводится с 2007 года. Организаторами мероприятия являются РЖД, футбольный клуб «Локомотив» и Детская футбольная лига.