Футболисты академии «Локомотива» стали победителями «Локобола»

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футболисты академии московского «Локомотива» стали победителями всероссийского футбольного турнира «Локобол». Соревнования прошли в Москве на «РЖД-Арене».
В финале «Локомотив» со счетом 6:0 обыграл клуб «Калининград». Третье место заняла команда «Динамо Дагестан».
В межрегиональных отборах «Локобола» приняли участие 156 команд из 81 субъекта РФ. Турнир детских футбольных команд «Локобол» проводится с 2007 года. Организаторами мероприятия являются РЖД, футбольный клуб «Локомотив» и Детская футбольная лига.