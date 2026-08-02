Футболисты академии «Локомотива» стали победителями «Локобола»

В межрегиональных отборах «Локобола» приняли участие 156 команд из 81 субъекта РФ. Турнир детских футбольных команд «Локобол» проводится с 2007 года. Организаторами мероприятия являются РЖД, футбольный клуб «Локомотив» и Детская футбольная лига.