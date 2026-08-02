У «Зенита» 30 хет-триков в РПЛ — больше всех. Лишь 7 игроков забивали по 3 гола за матч чаще Глушенкова

Сегодня команда из Санкт-Петербурга обыграла «Оренбург» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:0). Все три гола забил Максим Глушенков.
Всего футболисты «Зенита» сделали 30 хет-триков в лиге — больше, чем игроки любого другого клуба.
Для Глушенкова это третий хет-трик в РПЛ — чаще по три гола за матч в чемпионате забивали лишь Вагнер Лав, Олег Гарин, Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко, Саломон Рондон, Федор Чалов (по 4 раза) и Артем Дзюба (6).
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