У «Зенита» 30 хет-триков в РПЛ — больше всех. Лишь 7 игроков забивали по 3 гола за матч чаще Глушенкова

Для Глушенкова это третий хет-трик в РПЛ — чаще по три гола за матч в чемпионате забивали лишь Вагнер Лав, Олег Гарин, Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко, Саломон Рондон, Федор Чалов (по 4 раза) и Артем Дзюба (6).