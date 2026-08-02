Тренер «Космоса» о поражении от ФК «10» Мусагалиева: «Наш соперник — наравне с командами ФНЛ, а, может, даже и РПЛ»

«Во многих аспектам клубы Медиалиги — наравне с командами ФНЛ, а, может, даже и РПЛ. Например, по отношению. Руководство ФК “10” приезжало смотреть наши игры. У клуба хорошее финансирование, состояние комплектов формы — топ. Они больше профессионалы, чем клубы Второй лиги.
Честно, я не расстроен из-за результата. Было приятно такое серьезное отношение к нашей команде. Я поблагодарил своих ребят за игру. Болельщики получили удовольствие. Наш спонсор был не на негативе.
ФК «10» — хорошая команда, которой я желаю удачи. Колоссальная разница в возможностях команд. У соперника играют футболисты, которые прошли РПЛ. У ФК «10» на замену выходит Кухарчук, а у нас — парень 2009 года рождения — разница есть", — сказал Агаев.
«Десятка» Мусагалиева идет дальше в Кубке: с голами лучшего форварда Медиалиги.