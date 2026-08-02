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Тренер «Космоса» о поражении от ФК «10» Мусагалиева: «Наш соперник — наравне с командами ФНЛ, а, может, даже и РПЛ»

Главный тренер «Космоса» Эмин Агаев высказался о поражении от ФК «10» (2:3) в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Во многих аспектам клубы Медиалиги — наравне с командами ФНЛ, а, может, даже и РПЛ. Например, по отношению. Руководство ФК “10” приезжало смотреть наши игры. У клуба хорошее финансирование, состояние комплектов формы — топ. Они больше профессионалы, чем клубы Второй лиги.

Честно, я не расстроен из-за результата. Было приятно такое серьезное отношение к нашей команде. Я поблагодарил своих ребят за игру. Болельщики получили удовольствие. Наш спонсор был не на негативе.

ФК «10» — хорошая команда, которой я желаю удачи. Колоссальная разница в возможностях команд. У соперника играют футболисты, которые прошли РПЛ. У ФК «10» на замену выходит Кухарчук, а у нас — парень 2009 года рождения — разница есть", — сказал Агаев.

«Десятка» Мусагалиева идет дальше в Кубке: с голами лучшего форварда Медиалиги.