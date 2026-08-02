Тренер «Космоса» о поражении от ФК «10» Мусагалиева: «Наш соперник — наравне с командами ФНЛ, а, может, даже и РПЛ»

ФК «10» — хорошая команда, которой я желаю удачи. Колоссальная разница в возможностях команд. У соперника играют футболисты, которые прошли РПЛ. У ФК «10» на замену выходит Кухарчук, а у нас — парень 2009 года рождения — разница есть", — сказал Агаев.