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У «Спартака» 2 победы и поражение от «Зенита» по пенальти в трех матчах сезона

«Спартак» одержал две победы подряд на старте РПЛ.

Источник: Спортс‘’

Сегодня команда под руководством Хуана Карлоса Карседо обыграла «Ахмат» в гостях в матче 2-го тура — 2:1. В первом туре красно-белые разгромили «Родину» со счетом 3:0.

Ранее «Спартак» проиграл «Зениту» в серии пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, 2:4 пен).

В среду, 5 августа, «Спартак» примет’Оренбург«в FONBET Кубке России. 9 августа красно-белые сыграют с “Краснодаром” в чемпионате.

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