У «Спартака» 2 победы и поражение от «Зенита» по пенальти в трех матчах сезона

Сегодня команда под руководством Хуана Карлоса Карседо обыграла «Ахмат» в гостях в матче 2-го тура — 2:1. В первом туре красно-белые разгромили «Родину» со счетом 3:0.
Ранее «Спартак» проиграл «Зениту» в серии пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, 2:4 пен).
В среду, 5 августа, «Спартак» примет’Оренбург«в FONBET Кубке России. 9 августа красно-белые сыграют с “Краснодаром” в чемпионате.
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше