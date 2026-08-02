Кахигао о пенальти «Спартаку» в матче с «Ахматом»: «Неправильное решение, мяч находился в движении. Ошибок арбитра было много»

Во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ «Спартак» победил на выезде со счетом 2:1.
На 3-й минуте матча арбитр Антон Фролов назначил пенальти в пользу «Ахмата» после того, как защитник «Спартака» Кристофер Ву после передачи от Александра Максименко рукой остановил мяч в своей штрафной, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи вратаря мяч катился по полю.
— Какое ваше мнение насчет пенальти?
— Я думаю, что мяч находился в движении. Это неправильное решение.
— Какое ваше мнение о работе арбитра?
— Я думаю, что было много ошибочных решений, — сказал Кахигао.
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