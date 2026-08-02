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Черчесов после 1:2 со «Спартаком»: «У соперника практически не было шансов, “Ахмат” сам себе привозил. Я даже ни слова в раздевалке не сказал — завтра все спокойно разберем»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что его команде не удалось до конца выполнить план на игру со «Спартаком».

Источник: Спортс‘’

В матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ грозненцы уступили дома со счетом 1:2.

— Понравилось, что мы играли так, как планировали. У соперника практически не было шансов. А не понравилось то, что сами себе привозили.

— Вас устроила игра вышедших на замену футболистов?

— Игра диктует свои детали, это надо видеть. Мы поменяли футболистов, игра сразу успокоилась, но мы не сделали до конца то, что планировали. Это футбол, я даже ни одного слова сейчас не сказал [в раздевалке]. Завтра спокойно все посмотрим, разберем, — сказал Черчесов.