Черчесов после 1:2 со «Спартаком»: «У соперника практически не было шансов, “Ахмат” сам себе привозил. Я даже ни слова в раздевалке не сказал — завтра все спокойно разберем»

В матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ грозненцы уступили дома со счетом 1:2.
— Понравилось, что мы играли так, как планировали. У соперника практически не было шансов. А не понравилось то, что сами себе привозили.
— Вас устроила игра вышедших на замену футболистов?
— Игра диктует свои детали, это надо видеть. Мы поменяли футболистов, игра сразу успокоилась, но мы не сделали до конца то, что планировали. Это футбол, я даже ни одного слова сейчас не сказал [в раздевалке]. Завтра спокойно все посмотрим, разберем, — сказал Черчесов.