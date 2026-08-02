Черчесов после 1:2 со «Спартаком»: «У соперника практически не было шансов, “Ахмат” сам себе привозил. Я даже ни слова в раздевалке не сказал — завтра все спокойно разберем»

— Игра диктует свои детали, это надо видеть. Мы поменяли футболистов, игра сразу успокоилась, но мы не сделали до конца то, что планировали. Это футбол, я даже ни одного слова сейчас не сказал [в раздевалке]. Завтра спокойно все посмотрим, разберем, — сказал Черчесов.