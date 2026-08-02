Карседо о пенальти за руку Ву: «Мяч был в движении точно, вопрос — остановился ли. В эпизоде с Литвиновым мог быть пенальти. “Спартак” не должен зависеть от арбитра, главное, мы поб

— Мы посмотрели эпизод, там мяч был в движении точно, вопрос в том, остановился он или нет. Как бы то ни было, пенальти назначен. В частности, был эпизод и с Литвиновым, когда мог быть пенальти. Но мы не должны зависеть от работы арбитра, главное, что нам удалось добиться победы, и мы этому очень рады.