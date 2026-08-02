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Карседо о пенальти за руку Ву: «Мяч был в движении точно, вопрос — остановился ли. В эпизоде с Литвиновым мог быть пенальти. “Спартак” не должен зависеть от арбитра, главное, мы поб

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал спорные эпизоды в матче с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (2:1).

Источник: Спортс‘’

На 3-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти. Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи Максименко мяч катился по полю. Главный судья Антон Фролов указал на одиннадцатиметровую отметку.

— Ваше мнение об эпизоде с Ву? Вы видели такое в своей карьере?

— Мы посмотрели эпизод, там мяч был в движении точно, вопрос в том, остановился он или нет. Как бы то ни было, пенальти назначен. В частности, был эпизод и с Литвиновым, когда мог быть пенальти. Но мы не должны зависеть от работы арбитра, главное, что нам удалось добиться победы, и мы этому очень рады.

— В первом тайме пенальти повлиял на «Спартак» психологически? Как удалось переломить ситуацию во втором тайме?

— Соглашусь, что первый тайм не удалось провести так, как хотели. Неожиданный старт повлиял, самое важное, что команда показала характер и сумела сравнять счет до перерыва. В перерыве объяснили, что самое тяжелое сделано — это сравнять счет. Необходимо было заставить соперника бегать.

— Почему не вышел Жедсон? В конце матча Барко держался за поясницу, что с ним?

— Жедсона мы взяли на выезд, но он не тренировался полноценно. Только вчера смог работать в полном объеме, мы его поберегли. Что касается Барко, был очень сильный удар, он получил его еще в первом тайме, — сказал Карседо.

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