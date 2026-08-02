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Лапочкин о пенальти за руку Ву: «После инцидента с игроком “Атлетико” в ЛЧ УЕФА разослал рекомендацию, чтобы такие моменты наказывались 11-метровым. Неважно, катился мяч или нет»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с назначенным в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Главный судья Антон Фролов назначил 11-метровый.

"Момент необычный. Я знаю, что в России этому уделили особое внимание. У нас в прошлом году был похожий момент, но пенальти не назначили. Теперь за такое нарушение назначается пенальти.

По факту с 1 июля были внесены изменения. Раньше такие эпизоды не трактовались как нарушение, но после инцидента, произошедшего в Лиге чемпионов, когда игрок «Атлетико» взял мяч в руки, а пенальти не был назначен, УЕФА разослал рекомендацию, согласно которой такие моменты должны наказываться пенальти. Неважно, катился мяч в момент, когда вратарь вводил его в игру, или нет.

Надеюсь, что департамент судейства довел эту информацию до всех перед началом сезона. Поскольку команды получили все инструктивные письма, думаю, этот момент не должен вызывать у них вопросов. Хотя у меня есть большие сомнения, потому что, судя по количеству откликов, которые мы получили, именно этот эпизод вряд ли подробно разбирался на семинарах", — сказал Лапочкин.

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