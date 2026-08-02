Лапочкин о пенальти за руку Ву: «После инцидента с игроком “Атлетико” в ЛЧ УЕФА разослал рекомендацию, чтобы такие моменты наказывались 11-метровым. Неважно, катился мяч или нет»

Надеюсь, что департамент судейства довел эту информацию до всех перед началом сезона. Поскольку команды получили все инструктивные письма, думаю, этот момент не должен вызывать у них вопросов. Хотя у меня есть большие сомнения, потому что, судя по количеству откликов, которые мы получили, именно этот эпизод вряд ли подробно разбирался на семинарах", — сказал Лапочкин.