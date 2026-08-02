«Панатинаикос» хочет арендовать Ливая за 800 тысяч евро с правом выкупа за 10 млн. Форвард готов пойти на снижение зарплаты, чтобы покинуть «Спартак» (Sport24.gr)

По данным Sport24.gr, «Панатинаикос» сделал московскому клубу предложение об аренде форварда за 800 тысяч евро с правом выкупа за 10 млн евро следующим летом. «Спартак» уже снизил требования с 2,5 млн евро до 1,5 млн за аренду и хочет увеличить сумму выкупа до 12 млн евро.
Ливаю «Панатинаикос» готов платить 2,5 млн евро в год — утверждается, что футболист, получающий 3,5 млн евро в год в «Спартаке» готов пойти на снижение зарплаты. Ожидается, что клубам удастся достичь соглашения.
В пршлом сезоне Гарсия провел за «Спартак» 25 матчей в РПЛ и забил 5 голов. Статистику форварда можно найти здесь.