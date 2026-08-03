Черчесов об удалении Касинтуры в матче со «Спартаком»: «Красную за секунду видно, а тут по пять минут смотрят и не могут разобраться. Дали — значит, было»

— Не хочу говорить, согласен или нет. Дал — значит, было. Меня интересует, когда по десять минут смотрят повторы. Если это красная карточка, то за одну секунду видно — это красная или пенальти. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться, было или нет в конце концов. Дали — значит, дали. Я же не судья, не могу ничего поменять.