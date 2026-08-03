Черчесов об удалении Касинтуры в матче со «Спартаком»: «Красную за секунду видно, а тут по пять минут смотрят и не могут разобраться. Дали — значит, было»

Форвард грозненцев на 74-й минуте отмахнулся от Романа Зобнина, ударив капитана «Спартака» локтем по шее. Главный арбитр встречи Антон Фролов, посмотрев повтор эпизода, показал Касинтуре красную карточку.
— Что можете сказать по эпизоду с пенальти в начале матча?
— Я не видел этот момент: ни повтор, ни во время игры.
— Сыграл ли этот быстрый гол злую шутку?
— Мы же не в ресторане заказываем музыку: кто больше дал, тот и заказывает, что ли? Есть игра, забили гол. У нас ничего не поменялось: был свой план на игру, мы его выдерживали. Честно, не помню реального момента у соперника, когда он мог что-то сделать. Только в перекладину попал.
Поэтому мы делали свою работу. Как хотели, так и играли. Но другое дело, что даже те моменты, которые у нас были, мы не довели до удара. А так, соперник с двух стандартов забил нам два гола.
— Что с удалением Касинтуры? Согласны?
— Не хочу говорить, согласен или нет. Дал — значит, было. Меня интересует, когда по десять минут смотрят повторы. Если это красная карточка, то за одну секунду видно — это красная или пенальти. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться, было или нет в конце концов. Дали — значит, дали. Я же не судья, не могу ничего поменять.
— Поддержали Шелию?
— Зачем поддерживать? Поблагодарил за игру. Сказал: «Готовьтесь завтра», у нас через два дня опять игра". Он сам все знает. Зачем лишние слова? — сказал Черчесов.