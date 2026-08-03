Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нижний Новгород
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Ву — лучший игрок матча «Спартака» и «Ахмата» с оценкой 8.4 по Индексу ГОЛа

Кристофер Ву получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:2). Защитник красно-белых отметился голом и заработал 8.4 балла.

В начале матча Ву дотронулся до мяча при розыгрыше от ворот, из-за чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Эгаш Касинтура.

«Ахмат»: Георги Шелия (5.6), Мирослав Богосавац (6.3), Клисман Цаке (6.7), Усман Ндонг (5.9), Турпал-Али Ибишев (6.0), Арсен Адамов (6.2), Эгаш Касинтура (6.2), Исмаэл Силва (6.3), Жулио Ромао (6.5), Максим Самородов (6.3), Георгий Мелкадзе (6.4), запасные — Кирилл Щетинин (5.6), Мануэл Келиану (6.2).

«Спартак»: Александр Максименко (6.6), Роман Зобнин (7.1), Срджан Бабич (7.5), Кристофер Ву (8.4), Даниил Денисов (7.1), Наиль Умяров (7.0), Руслан Литвинов (7.6), Маркиньос (8.0), Эсекиэль Барко (8.4), Пабло Солари (8.2), Кристофер Мартинс Перейра (6.4), запасные — Игорь Дмитриев (6.0), Данил Пруцев (6.3), Манфред Угальде (6.8).

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше