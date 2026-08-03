Даку заплакал, прощаясь в раздевалке «Рубина»: «Я из более скромной лиги — спасибо всем российским игрокам, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома»

"Спасибо вам, ребята, за эти три сезона, которые мы с вами провели вместе. Я знаю, что приехал из более скромного чемпионата, чем РПЛ, и хотел бы поблагодарить всех российских футболистов, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома. Не знаю, что еще сказать. Спасибо вам.