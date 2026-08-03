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Даку заплакал, прощаясь в раздевалке «Рубина»: «Я из более скромной лиги — спасибо всем российским игрокам, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку произнес эмоциональную прощальную речь перед командой.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Спартак» за 11 млн евро.

После матча с «Акроном» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1) Даку выступил перед игроками «Рубина» в раздевалке. Казанский клуб опубликовал видео этого момента.

"Спасибо вам, ребята, за эти три сезона, которые мы с вами провели вместе. Я знаю, что приехал из более скромного чемпионата, чем РПЛ, и хотел бы поблагодарить всех российских футболистов, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома. Не знаю, что еще сказать. Спасибо вам.

Для меня это сложно, но это часть жизни. Важно сохранить отношения, которые у нас с вами есть", — сказал Даку, не сдерживая слез.

Игроки и тренерский штаб «Рубина» ответили на речь албанца аплодисментами.