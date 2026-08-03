Литвинов о наступе Ндонга: «Он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: “А бутса слетела как?” Судья говорит: “Наверное, сам снял”

Защитник грозненцев наступил на ахилл Литвинову в своей штрафной в середине второго тайма. Судья Антон Фролов не назначил пенальти.
— Честно, был пенальти?
— Да он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А у меня бутса слетела как?» А он [судья] говорит: «Наверное, сам снял».
Это обсуждать все долго, главное — выиграли, — сказал Литвинов.
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