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Литвинов о наступе Ндонга: «Он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: “А бутса слетела как?” Судья говорит: “Наверное, сам снял”

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод с Усманом Ндонгом в матче с «Ахматом» (2:1).

Источник: Спортс‘’

Защитник грозненцев наступил на ахилл Литвинову в своей штрафной в середине второго тайма. Судья Антон Фролов не назначил пенальти.

— Честно, был пенальти?

— Да он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А у меня бутса слетела как?» А он [судья] говорит: «Наверное, сам снял».

Это обсуждать все долго, главное — выиграли, — сказал Литвинов.

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