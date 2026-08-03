Европейские ассоциации планируют массово отозвать письма в поддержку Инфантино. Ранее главу ФИФА поддержали все члены УЕФА, кроме Германии, Румынии и Норвегии (The Guardian)

Отмечается, что письма в поддержку кандидатуры Инфантино написали 52 из 55 ассоциаций, входящих в УЕФА, — все, кроме Германии, Румынии и Норвегии. Всего действующего президента ФИФА поддержали 200 из 211 членов организации, несмотря на то, что в частном порядке высказывали опасения по поводу его следующего президентского срока.