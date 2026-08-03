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Европейские ассоциации планируют массово отозвать письма в поддержку Инфантино. Ранее главу ФИФА поддержали все члены УЕФА, кроме Германии, Румынии и Норвегии (The Guardian)

Европейские футбольные ассоциации планируют начать отзывать письма в поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА Александер Чеферин хочет, чтобы все страны — члены союза, выразившие письменную поддержку кандидатуре Инфантино на следующих выборах главы ФИФА, немедленно отозвали свои письма.

По информации The Guardian, ряд европейских футбольных ассоциаций обсуждает возможность официально отказаться от поддержки Инфантино с целью оказать давление на президента ФИФА и тем самым попытаться приблизить его отставку. Рассматривалась также возможность одновременного отзыва писем, однако возможен вариант, при котором европейские страны сделают это по очереди, что фактически будет равносильно вотуму недоверия.

Отмечается, что письма в поддержку кандидатуры Инфантино написали 52 из 55 ассоциаций, входящих в УЕФА, — все, кроме Германии, Румынии и Норвегии. Всего действующего президента ФИФА поддержали 200 из 211 членов организации, несмотря на то, что в частном порядке высказывали опасения по поводу его следующего президентского срока.

Следующие выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года.