Карседо — игрокам «Спартака» после 2:1 с «Ахматом»: «Угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!»

"Парни, поздравляю с победой! Начало матча было сложным, но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву и заслужили эту победу. Мы заслужили ее.
Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!" — сказал Карседо.
Тренер «Спартака» Хуан Карседо обратился к команде в раздевалке после выездной победы над «Ахматом» (2:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.
"Парни, поздравляю с победой! Начало матча было сложным, но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву и заслужили эту победу. Мы заслужили ее.
Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!" — сказал Карседо.