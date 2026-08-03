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Оздоев об уходе Сперцяна: «Краснодар» не зависел от одного игрока. Команда 8 лет борется за самые высокие места"

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев заявил, что «быки» не зависели от Эдуарда Сперцян, перешедшего летом в саудовский «Аль‑Ахли».

Источник: Спортс‘’

«Думаю, все знают, что такое “Краснодар”. Это команда, которая не зависела от одного игрока. Она восемь лет борется за самые высокие места.

Это о многом говорит. Все в наших руках", — сказал Оздоев.

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