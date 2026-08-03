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Трансфер Диоманде в «Реал» задерживается — экс-агенты вингера «Лейпцига» пожаловались в ФИФА (As)

Трансфер вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде в «Реал» задерживается из-за конфликта между его нынешними агентами с бывшими, которые пожаловались в ФИФА, сообщает As.

Компания Maxidel Management, ранее занимавшаяся делами 19-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара, обвиняет в нарушении контракта агентство Roc Nation, ныне представляющее интересы Диоманде и принимающее участие в переговорах с «Мадридом».

Решением вопроса может стать предоставление футболисту временной лицензии, пока не будет определена общая сумма сделки. Оба клуба заинтересованы в прозрачности процесса, поскольку выплата комиссионных ненадлежащему агенту может повлечь за собой штрафные санкции.

Ранее стало известно, что «Реал» заплатит «Лейпцигу» за Диоманде до 135 млн с учетом бонусов.