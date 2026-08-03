Трансфер Диоманде в «Реал» задерживается — экс-агенты вингера «Лейпцига» пожаловались в ФИФА (As)

Решением вопроса может стать предоставление футболисту временной лицензии, пока не будет определена общая сумма сделки. Оба клуба заинтересованы в прозрачности процесса, поскольку выплата комиссионных ненадлежащему агенту может повлечь за собой штрафные санкции.