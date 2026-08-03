Федотов об удалении Касинтуры: «В движении присутствовала амплитуда — попал предплечьем по голове Зобнина. Рука пошла вверх из-за попытки отмахнуться»

Фролов смотрел эпизод долго, потому что искал 100-процентные доказательства. Единственным таким доказательством для него стал повтор из-за ворот, потому что там видно амплитуду. И также видно, что рука пошла вверх из-за попытки отмахнуться от Зобнина, а не из-за того, что игрок падал", — сказал Федотов.