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«Головин может играть в любой команде мира». Кучаев о хавбеке «Монако»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев считает, что хавбек «Монако» Александр Головин мог бы играть в любой команде мира.

Источник: Спортс‘’

— «Монако» готов отпустить Головина. Ждете его в РПЛ?

— Ему решать, это его жизнь, он взрослый парень. Мы на такие темы с ним не разговариваем. Все принимают решение исходя из собственных ощущений, что ему лучше и так далее. Я не вправе ему что‑то советовать.

— Головин — футболист, который по уровню мастерства должен продолжать играть в Европе?

— Это футболист, который может играть в любой команде мира, — сказал Кучаев, выступавший вместе с Головиным за ЦСКА.

Сообщалось, что «Зенит» попытается подписать Головина до закрытия летнего окна.