Николаев о пенальти за руку Ву: «Дурацкий эпизод. Мяч введен неправильно — проблема защитника»

Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Судья Антон Фролов назначил 11-метровый.
"Очень дурацкий эпизод с пенальти, но мы такое видели и раньше. В прошлом сезоне Сухой не назначил 11-метровый в похожем эпизоде, за что ему прилетело. Так что сейчас этот пенальти — проблема защитника.
Мяч катился? Раньше это был бы принципиальный момент, но сейчас ввели дополнение, что, если мяч введен неправильно, но команда соперника получает преимущество, арбитр должен предоставить принцип преимущества", — сказал Николаев.