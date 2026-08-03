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Лапочкин о наступе Ндонга на ахилл Литвинову: «За фол в штрафной должен быть пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил неназначение пенальти в ворота «Ахмата» в матче Альфа‑Банк РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Источник: Спортс‘’

На 65-й минуте при счете 1:1 защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл хавбеку красно-белых Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника.

Россиянин упал на газон. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушение. ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

"У меня нет ни одного объяснения, почему ВАР не подсказал. На повторе хорошо видим, что Литвинов контролирует мяч, пробрасывает его себе, а соперник наступает ему на ногу. Это фол.

Не грубость, но это фол. А если это произошло в штрафной, то должен быть назначен пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР", — сказал Лапочкин.

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