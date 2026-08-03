Романов о ЧМ-2026: «США — нефутбольная страна, у них свои виды спорта. Ажиотажа я не почувствовал. Слышал, что организация была не всегда хорошей»

— Не особо заметил. Может, потому, что я не фанат футбола. Хотя знал, что матчи будут проходить в двух часах от моего дома в Лонг-Айленде. Но не все игры смотрел даже по телевизору, не говоря уже про то, чтобы ходить на матчи. Слышал, что организация была не всегда хорошей — были сложности с подъездом к стадиону.